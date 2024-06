Danas Rapšys, Tomas Lukminas, Tomas Navikonis ir Rokas Jazdauskas pasirodė 100 metrų laisvu stiliumi atrankose varžybose.

Primename, kad D. Rapšys, T. Lukminas ir T. Navikonis pirmadienį iškovojo aukso medalį 4 po 200 m estafetės varžybose.

Antradienį ryte atrankoje R. Jazdauskas startavo anksčiausiai ir nuotolį įveikė per 50,12 sek. (46 vt.), T. Navikonis finišavo per 48,91 sek. (12 vt.), T. Lukminas atplaukė per 49,35 sek. (24 vt.), o D. Rapšys – per 48,63 sek. (6 vt.).