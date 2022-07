Du garsūs tenisininkai su buvusiu treneriu įtariami įsivėlę į sutartų mačų skandalą

Anot šaltinio, J. Jacykas keliaudavo kartu su savo auklėtiniais ir jiems siūlydavo pinigus už tai, kad jie mačus baigtų taip, kaip nori užsakovai. Teigiama, kad A.Karacevas galimai sukčiavo 2019 m. Suomijoje ir 2020 m. Kazachstane. Abejonių kelia ir neseniai Vokietijoje vykęs mačas. Jo buvusi mergina Sofija Dmitrijeva jau yra diskvalifikuota iki gyvos galvos dėl sutartų mačų.

N. Basilašvilis yra įtariamas sukčiavimu praėjusių metų Vimbldono dvejetų mače, kai buvo fiksuotas neįprastai didelis lažybininkų aktyvumas, o statomos sumos siekė iki 500 tūkst. JAV dolerių.

„Jacykas jau daug metų užsiima sutartais mačais. Jis turi daug ryšių Rusijoje ir Rytų Europoje. Jacykas su savimi visada vežasi nemažai pinigų ir ieško problemų turinčių jaunų žaidėjų. Jei jis randa tenisininką, kuriam trūksta pinigų ar kuris išgyvena prastesnį karjeros laikotarpį bei yra kritęs žemyn reitinge, tada Jacykas prie jo prisistato ir siūlo dalyvauti nešvariuose žaidimuose“, – ZDF sakė anonimu norėjęs likti treneris iš Rytų Europos.

Exclusive: after a long research @MarkusHarm and myself publish a TV piece for the @sportstudio reportage today about matchfixing



According to ZDF info top 50 players Basilashvilli and Karatsev + their former coach Yahor Yatsyk are allegedly involved in matchfixing



