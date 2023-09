Dramatiškos Singapūro lenktynės – Sainzo triumfas, nutraukta „Red Bull“ serija ir avarija paskutiniame rate

Lenktynių startas „Ferrari“ komandai susiklostė puikiai – C. Sainzas išlaikė pirmą vietą, o monakietis Charlesas Leclercas pakilo į antrą poziciją, aplenkdamas britą George‘ą Russellą („Mercedes“).

„Ferrari“ ramiai lyderiavo iki amerikiečio Logano Sargeanto („Williams“) incidento. Jis nusilaužė priekinį sparną ir į trasą buvo išleistas saugos automobilis. Tuomet daugybė pilotų skubėjo sukti į boksus.

Visgi Ch. Leclercas, jau pakeitus padangas, dar turėjo gaišti laiką, kol techninio aptarnavimo juosta pravažiavo kiti pilotai. Tokiu būdu monakietį boksuose aplenkė tiek G.Russellas, tiek britas Lando Norrisas („McLaren“).

Likus mažiau nei 20 ratų sugedo 6-oje vietoje važiavusio prancūzo Estebano Ocono („Alpine“) bolidas. Buvo paskelbta virtualaus saugos automobilio fazė, kurios metu rizikuoti nusprendė „Mercedes“ – abu komandos pilotai pasuko į boksus ir gavo greitesnes padangas.

Didžiausia drama vyko paskutiniuose ratuose, kur L. Norrisą vijosi abu „Mercedes“ pilotai. George’as Russellas buvo belenkiantis „McLaren“ pilotą, tačiau likus kiek mažiau nei ratui iki finišo jis atsitrenkė į atitvarus ir baigė savo lenktynes. Dėl šios nesėkmės vietą ant podiumo užėmė jo komandos draugas Lewisas Hamiltonas.

Pure agony for George Russell on the final lap💥#F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/9Rug7lX08J