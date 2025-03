Dramatiška sezono kulminacija: F.Preuss laimėjo paskutines lenktynes ir iškovojo pasaulio biatlono taurę

Osle (Norvegija) sekmadienį baigiasi pasaulio biatlono taurės sezonas.

Paskutinėje moterų rungtyje – 12,5 km bendro starto lenktynėse – pergalę išplėšė vokietė Franziska Preuss (38 min. 23.8 sek., 1 baudos ratas). Ji prieš šias lenktynes turėjo 5 taškų deficitą bendroje sezono įskaitoje prieš prancūzę Lou Jeanmonnot, bet žinojo, kad pergalės sekmadienį užteks ir triumfui bendroje įskaitoje.

With that finish, Franziska Preuss takes it all 🔥 – last Mass Start win, Mass Start Globe, and the ultimate Total Score victory! ✌️



Glückwunsch, Franzi! 🎉



Watch the action live on https://t.co/p8ATzITU1p and https://t.co/8WieDPZIFN pic.twitter.com/nYoZG2odjw