Dramatišką seriją laimėję „Celtics“ prasibrovė į didįjį NBA finalą

Rytų finalo serijoje iki keturių pergalių „Celtics“ triumfavo 4:3. Finale Bostono klubo jau laukia „Golden State Warriors“ krepšininkai.

Pirmajame kėlinyje svečiai atrodė puikiai ir susikrovė net ir dviženklį pranašumą (32:17). Vis dėlto šeiminininkams dar iki pertraukos pavyko rezultatą kiek aptirpdyti (49:55).

Po pertraukos „Celtics“ vis bandydavo pabėgti ir vėl susikrauti dviženklį pranašumą, bet Majamio ekipai pavyko išlikti šalia ir varžovų per daug jų nepaleisti į priekį.

Galiausiai viskas sprendėsi tik mačo pabaigoje. „Heat“ artėjant rungtynių pabagai ėmė artėti, nepaisant to, kad vienu metu Bostono ekipa pirmavo 98:85.

Majamio krepšininkai spurtą laimėjo 11:0 ir atsilikinėjo jau tik 96:98.

Jimmy Butletis turėjo gero šansą persverti mačo rezultatą, bet jo metimas skriejo pro šalį. Tuomet per likusias dešimt sekundžių „Celtics“ sėkmingai sumetė baudas ir galiausai išlaikė pergalingą persvarą bei triumfavo Rytų Konferencijos finale.

Bostono ekipa pastarąjį kartą NBA finale žaidė 2010 m., bet tada atkaklioje serijoje 3:4 nusileido Los Andželo „Lakers“. Priminsime, kad paskutinį sykį NBA titulą „Celtics“ iškovojo 2008 metais.

Rezutlatyviausiai šįsyk Bostono ekips gretose žaidė lyderis Jaysonas Tatumas, kuris pelnė 26 taškus, atkovojo 10 kamuolių ir atliko 6 rezultatyvius perdavimus.

Jis tapo ir serijos MVP. Šis apdovanojima šiais metais pristatytas pirmą kartą ir yra pavadinintas legendinio Larry Birdo vardu.

Cedric Maxwell presents Jayson Tatum with the FIRST EVER Larry Bird Trophy awarded to the Eastern Conference Finals MVP! #NBA75 pic.twitter.com/OAbUQtJxOb