Drama Prancūzijoje baigėsi laimingai – nušokti nuo tilto grasinęs fubolininkas buvo išgelbėtas

Kaip praneša Prancūzijos spauda, Alexis Beka Beka perlipo apsauginius atitvarus viename iš greitkelių ir atsisėdo ant tilto krašto daugmaž 100 m aukštyje. Jis grasino nušokti žemyn.

Laimei, tragedijos pavyko išvengti. Po pokalbio su pareigūnais ir specialistais futbolininkas atsitraukė nuo krašto ir grįžo į saugią vietą.

Kaip praneša prancūzų žiniasklaida, 22-erių futbolininkas galimai skaudžiai sureagavo dėl išsiskyrimo su mergina.

Prieš metus iš Maskvos „Lokomotyv“ į „Nice“ atvykęs A. Beka Beka kol kas šiemet aikštėje dar nebuvo pasirodęs.

