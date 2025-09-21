Dortmundo „Borussia“ trečia pergalė iš eilės pakylėjo juos į antrą vietą Vokietijos lygoje

„Borussia“ sekmadienį namuose 1:0 susitvarkė su „Wolfsburg“ komanda.
Įdomu, jog šiose rungtynėse daugiau gerų progų turėjo svečiai, bet jiems koją kišo realizacija. Tuo tarpu „Borussia“ įvarčiui Karimui Adeyemiui daug erdvės nereikėjo. Įsibėgėjęs puolėjas už nugaros paliko porą gynėjų bei smūgiu iš už baudos aikštelės ribų pasiuntė kamuolį į vartus.
Po trečios iš eilės pergalės „Borussia“ lygoje žengia antra.
