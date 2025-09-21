Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Vokietijos Bundesliga

Dortmundo „Borussia“ trečia pergalė iš eilės pakylėjo juos į antrą vietą Vokietijos lygoje

2025-09-21 23:31 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-21 23:31

Vokietijos čempionate dar vieną pergalę iškovojo Dortmundo „Borussia“.

Karimas Adeyemi | Scanpix nuotr.

Vokietijos čempionate dar vieną pergalę iškovojo Dortmundo „Borussia“.

„Borussia“ sekmadienį namuose 1:0 susitvarkė su „Wolfsburg“ komanda.

Įdomu, jog šiose rungtynėse daugiau gerų progų turėjo svečiai, bet jiems koją kišo realizacija. Tuo tarpu „Borussia“ įvarčiui Karimui Adeyemiui daug erdvės nereikėjo. Įsibėgėjęs puolėjas už nugaros paliko porą gynėjų bei smūgiu iš už baudos aikštelės ribų pasiuntė kamuolį į vartus.

Po trečios iš eilės pergalės „Borussia“ lygoje žengia antra.

