Dopingo kontrolieriaus vizito suerzintas Novakas Džokovičius: „Per 20 karjeros metų to nebuvau patyręs“

Serbus į priekį išvedė Miomiras Kecmanovičius (ATP-55), kuris per 2 valandas 5 minutes 7:6 (7:2), 7:6 (8:6) nugalėjo Jacką Draperį (ATP-60). Antrajame vienetų mače geriausias pasaulio tenisininkas Novakas Džokovičius (ATP-1) po 1 valandos 42 minučių kovos 6:4, 6:4 pranoko Cameroną Norrie (ATP-18).

N.Djokovičius mačo metu vis reaguodavo į sirgalių provokacijas ir pats jiems atsakydavo ironiškais gestais. Po vieno iš epizodų serbas atkišo ausį sirgaliams, ragindamas juos garsiau švilpti, o vėliau jiems dalino oro bučinius.

Pasibaigus dvikovai ir serbui duodant interviu, britų sirgaliai nenurimo ir kėlė triukšmą. Tada N.Džokovičius nusprendė kreiptis į juos.

„Išmokite gerbti žaidėjus ir pradėkite deramai elgtis. Užtilkite“, – nervinosi serbas.

Didžiosios Britanijos teniso asociacija sureagavo į šį incidentą ir pažymėjo nuolat raginanti sirgalius gerbti varžovus. Visgi, buvo pažymėta, kad Daviso taurė – tai ne eilinis ATP turo turnyras ir čia sirgaliams visada leidžiama kiek daugiau.

Drama. 😮



🥁 The Team GB section was playing drums during Djokovic’s interview, after knocking Great Britain out of the Davis Cup:



Novak replied: "Learn how to respect players, learn how to respect people, you shut up, you be quiet." pic.twitter.com/SNNsCcxtSn