  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

Dončičius su įspūdingu pasirodymu grįžo į „Lakers“ rikiuotę

2025-11-01 08:57 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-01 08:57

Luko Dončičius po kojos ir piršto traumos grįžo ant Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) parketo, o Los Andželo „Lakers“ (4/2) išvykoje 117:112 (31:27, 24:42, 34:22, 28:21) palaužė Memfio „Grizzlies“ (3/3).

L.Dončičius grįžo po traumos (Scanpix nuotr.)

Luko Dončičius po kojos ir piršto traumos grįžo ant Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) parketo, o Los Andželo „Lakers“ (4/2) išvykoje 117:112 (31:27, 24:42, 34:22, 28:21) palaužė Memfio „Grizzlies“ (3/3).

0

L.Dončičius praleido trejas rungtynes, bet neatrodė, kad tai jį išmušė iš vėžių. Slovėnas per 39 minutes pelnė 44 taškus (8/12 dvit., 6/15 trit., 10/13 baud.), atkovojo 12 kamuolių, atliko 6 rezultatyvius perdavimus ir 5 sykius suklydo.

„Lakers“ praleido smūgį antrojo kėlinio pabaigoje, kai pralaimėjo atkarpą 4:27 ir „Grizzlies“ į pertrauką išsinešė dviženklę persvarą – 69:55. Per antrą ketvirtį šeimininkai įmetė 42 taškus.

L.Dončičiaus epizodai:

Visgi per trečią kėlinį L.Dončičius vienas pats pelnė 16 taškų ir iki vieno metimo priartino „Lakers“ prieš lemiamą ketvirtį – 89:91.

Toliau be LeBrono Jameso besiverčianti „Lakers“ įrodė savo pranašumą paskutinėmis minutėmis, kai įgijo dviženklę persvarą (112:101). Rungtynėse 14 kartų keitėsi pirmaujanti komanda, o dar 7 sykius rezultatas buvo lygus.

Rungtynių epizodai:

Iki L.Dončičiaus sugrįžimo dominavęs Austinas Reavesas šįkart nugalėtojams pelnė 21 tašką (5/14 met.) ir atliko 4 rezultatyvius perdavimus.

„Grizzlies“ gretose rezultatyviausias buvo Jockas Landale'as. Buvęs žalgirietis per 25 minutes pelnė 16 taškų (6/8 met.) ir atkovojo 5 kamuolius.

„Grizzlies“: Jockas Landale'as ir Jaylenas Wellsas po 16, Jarenas Jacksonas, Cedricas Cowardas 13 (10 atk. kam.), Camas Spenceris ir Kentaviousas Caldwellas-Pope'as po 12.

„Lakers“: Luka Dončičius 44 (8/12 dvit., 6/15 trit., 10/13 baud., 12 atk. kam., 5 kld.), Austinas Reavesas 21 (5/14 met.), Jake'as LaRavia 13, Marcusas Smartas 12.

