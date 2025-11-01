Dončičius su įspūdingu pasirodymu grįžo į „Lakers“ rikiuotę

L.Dončičius praleido trejas rungtynes, bet neatrodė, kad tai jį išmušė iš vėžių. Slovėnas per 39 minutes pelnė 44 taškus (8/12 dvit., 6/15 trit., 10/13 baud.), atkovojo 12 kamuolių, atliko 6 rezultatyvius perdavimus ir 5 sykius suklydo.
„Lakers“ praleido smūgį antrojo kėlinio pabaigoje, kai pralaimėjo atkarpą 4:27 ir „Grizzlies“ į pertrauką išsinešė dviženklę persvarą – 69:55. Per antrą ketvirtį šeimininkai įmetė 42 taškus.
L.Dončičiaus epizodai:
Visgi per trečią kėlinį L.Dončičius vienas pats pelnė 16 taškų ir iki vieno metimo priartino „Lakers“ prieš lemiamą ketvirtį – 89:91.
Toliau be LeBrono Jameso besiverčianti „Lakers“ įrodė savo pranašumą paskutinėmis minutėmis, kai įgijo dviženklę persvarą (112:101). Rungtynėse 14 kartų keitėsi pirmaujanti komanda, o dar 7 sykius rezultatas buvo lygus.
Rungtynių epizodai:
Iki L.Dončičiaus sugrįžimo dominavęs Austinas Reavesas šįkart nugalėtojams pelnė 21 tašką (5/14 met.) ir atliko 4 rezultatyvius perdavimus.
„Grizzlies“ gretose rezultatyviausias buvo Jockas Landale'as. Buvęs žalgirietis per 25 minutes pelnė 16 taškų (6/8 met.) ir atkovojo 5 kamuolius.
„Grizzlies“: Jockas Landale'as ir Jaylenas Wellsas po 16, Jarenas Jacksonas, Cedricas Cowardas 13 (10 atk. kam.), Camas Spenceris ir Kentaviousas Caldwellas-Pope'as po 12.
„Lakers“: Luka Dončičius 44 (8/12 dvit., 6/15 trit., 10/13 baud., 12 atk. kam., 5 kld.), Austinas Reavesas 21 (5/14 met.), Jake'as LaRavia 13, Marcusas Smartas 12.
