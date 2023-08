Dončičius neliko abejingas: išties pagalbos ranką nuo gamtos stichijos kenčiančiai tėvynei

Nuo penktadienio prasidėjusios smarkios liūtys Slovėnijoje sukėlė katastrofiškus potvynius, šalyje išsiliejo daugybė upių.

Slovenia is experiencing some of the worst floods in recorded history. Huge parts of the country are completely flooded. I’m heartbroken 💔 #poplave pic.twitter.com/51vB0XC1pS