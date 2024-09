Dominavęs Lando Norrisas triumfavo Singapūre ir dar labiau priartėjo prie čempionato lyderio

Anksčiau šiame sezone britas nuolat prarasdavo pirmą vietą po starto, bet šį sykį išliko priekyje ir dominavo nuo starto iki finišo. L.Norrisas lyderiavo visus lenktynių ratus ir buvo arti pirmo karjeroje „Grand Slam“ pasiekimo („pole“ pozicija, greičiausias lenktynių ratas ir visi ratai lyderio pozicijoje), bet priešpaskutiniame rate australas Danielis Ricciardo („RB“) atėmė tašką iš L.Norriso už greičiausią lenktynių ratą.

Pačiam D.Ricciardo iš to nebuvo jokios naudos, nes jis finišavo už 10-uko ir taško gauti negalėjo, bet taip jis padarė paslaugą „motininei“ komandai – „Red Bull“, kuri įtemptai kovoja su „McLaren“.

L.Norrisui Singapūre nė vienas varžovas nepajėgė rimčiau pasipriešinti, tačiau pats britas vos neprisidarė problemų, kai viename iš epizodų suklydo ir nestipriai pažeidė priekinį sparną. Britas net ir po to incidento spaudė toliau bei dar turėjo ne vieną pavojingą epizodą.

