Domantas Sabonis išrinktas geriausiu NBA savaitės žaidėju Vakarų konferencijoje

Lietuvis vidutiniškai fiksavo 22 taškų, 20,3 atkovoto kamuolio ir 7,3 rezultatyvaus perdavimo vidurkius.

„Kings“ klubas minėtu laikotarpiu iškovojo visas tris pergales. D.Sabonis savaitės žaidėju tapo šeštą kartą karjeroje. Paskutinį kartą tai nutiko 2023 metais kovo mėnesį.

Tuo tarpu Rytų konferencijoje geriausiu tapo Dariusas Garlandas. Klivlando „Cavaliers“ gynėjas vidutiniškai rinko po 26 taškus bei atliko 7,7 rezultatyvaus perdavimo.

„Cavaliers“ praėjusią savaitę laimėjo dvi rungtynes iš trijų galimų.

NBA Players of the Week for Week 12.



West: Domantas Sabonis (@SacramentoKings)

East: Darius Garland (@cavs) pic.twitter.com/7BRHjZGiDy