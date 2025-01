Domantas Sabonis išlaikė savo poziciją NBA „Visų žvaigždžių“ balsavime

Sakramento „Kings“ vidurio puolėjas jau yra surinkęs daugiau nei 250 tūkst. aistruolių balsų.

Tuo tarpu Rytų konferencijoje tarp dešimtuko daugiausiai balsų surinkusių nėra nei Jono Valančiūno, nei Mato Buzelio.

Balsavime pirmauja Milvokio „Bucks“ puolėjas Giannis Antetokounmpo, kurio sąskaitoje – 2,72 mln. balsų. Antras – Denverio „Nuggets“ vidurio puolėjas Nikola Jokičius (2,28 mln. balsų), o trečioje vietoje rikiuojasi Bostono „Celtics“ puolėjas Jaysonas Tatumas (2,22 mln.).

Šiemet „Visų žvaigždžių“ savaitgalis vyks San Fransiske.

Denver’s Nikola Jokic and Milwaukee’s Giannis Antetokounmpo continue to lead in the NBA’s second 2024-25 All-Star fan voting: pic.twitter.com/vA0VXIWoUC