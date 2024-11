Domantas Sabonis buvo solidus, o „Kings“ triumfavo Fynikse po pratęsimo

Lietuvis per 39 minutes įmetė 20 taškų (9/11 dvit., 0/3 trit., 2/3 baud. met.), atkovojo 12 kamuolių ir atliko 5 rezultatyvius perdavimus bei padarė šešias klaidas.

Tiesa, didžiąją dalį pratęsimo jis nežaidė dėl išnaudoto pražangų limito.

Komandą į pergalę pratęsime vedė DeMaras DeRozanas, kuris iškart pelnė aštuonis taškus, o Sakramento ekipa atitrūko ir galiausiai šventė pergalę.

Sabonis getting switched onto Booker and holding his own to force OT. Man. pic.twitter.com/a63rclg8Po