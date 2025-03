Diskvalifikuotos Kamilos Valijevos byloje – netikėtas posūkis

Kaip žinia, K. Valijevos organizme buvo rasta trimetazidino. Ši medžiaga sportininkams draudžiama tiek varžybų metu, tiek tarpsezoniu. Teigiama, kad trimetazidinas širdies plakimo greičio nepadidina, tačiau suteikia papildomos ištvermės.

K. Valijeva aiškino, kad išgėrė braškinį kokteilį, padėtą ant pjaustymo lentos, kur senelis prieš tai neva trynė širdies vaistus. Rusė įrodinėjo, kad vaistų dalelės kažkaip prilipo prie braškinio deserto ir tada draudžiamos medžiagos atsidūrė K. Valijevos organizme.

Dabar K. Valijevos teisininkai aiškina, kad WADA nuo teismo nuslėpė mokslininko Martialo Saugy atlikto eksperimento rezultatus. M. Saugy ištyrė, kad tam tikromis aplinkybėmis draudžiamos medžiagos į žmogaus organizmą gali patekti išgėrus braškinį kokteilį ar pan.

WADA atstovas spaudai Jamesas Fitzgeraldas K. Valijevos teisininkų kaltinimus atmeta. Jo teigimu, WADA neturėjo jokios pareigos teisme pateikti M. Saugy eksperimento rezultatus ir pabrėžė, kad jie nebūtų nieko pakeitę. Anot J. Fitzgeraldo, K. Valijeva pateikė per mažai įrodymų, kad jos versija būtų patvirtinta, o tai, kad teoriškai įmanoma draudžiamų medžiagų gauti išgėrus kokteilį šiuo konkrečiu atveju nieko nepakeičia.

Sporto arbitražo teismas pernai pripažino rusę kalta dėl antidopingo agentūros taisyklių pažeidimo. Už tai jai skirta 4 metų diskvalifikacija. Iš jos buvo atimtas Europos čempionės titulas, o vietoj olimpinio aukso komandinėse varžybose Pekine rusų ekipai teko tenkintis bronza.

Nors diskvalifikacija iš esmės sugriovė K. Valijevos sportinę karjerą, Rusijoje ji vis dar išnaudojama propagandiniams tikslams.

‼️Russian figure skater Kamila Valieva took part in the event of an organization "Movement of the First" that kidnaps Ukrainian children.



✖️"Movement of the First" is under sanctions by the EU, USA, Canada, Ukraine and Switzerland. pic.twitter.com/Iq0vI5UFgq