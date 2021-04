Dimšos klubas metimu paskutinę sekundę eliminuotas Europos taurės pusfinalyje

Lietuvio atstovaujamas klubas 74:76 (26:21, 9:24, 14:11, 25:20) suklupo prieš į finalą iškopusią Monako „AS Monaco“ ekipą, laimėjusią seriją rezultatu 2:0.

Likus 6 sekundėms iki mačo pabaigos, Dee Bostas prametė abu baudos metimus, o po 3 sekundžių prasižengė prieš tritaškį metusį Andrew Albicy.

Prancūzas tokiu šansu pasinaudojo, surinko 3 taškus ir atstatė pusiausvyrą. Monako ekipoje iniciatyvos ėmėsi Robas Gray'us, kuris pataikė dvitaškį ir paliko varžovams kelias akimirkas išsigelbėti.

To neužteko, kadangi Stanley Okoye metimas tikslo nepasiekė.

