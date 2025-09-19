Dimša tritaškiai padėjo PAOK žengti į kitą Čempionų lygos atrankos etapą

Kitame etape PAOK laukia kova su Bursos „Bursaspor“ klubu.
Lietuvis per 24 minutes pelnė 12 taškų (0/1 dvit., 4/6 trit.), atliko 4 rezultatyvius perdavimus, perėmė kamuolį, 3 kartus prasižengė ir surinko 14 naudingumo balų.
Nugalėtojams Benas Moore’as įmetė 17 taškų (6 atk. kam.), Nikos Persidis pridėjo 11 (3/3 trit.).
Pralaimėjusiems Emiras Hadžibegovičius pelnė 15 taškų (5/6 metimai), Nikola Pavličevičius surinko 13 (3/6 trit.).
