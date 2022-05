Dideli nuostoliai „Man United“ netrukdo: savininkai išsimokės sau milijonus svarų dividendų

Per 3 mėnesius klubas patyrė 27 mln. svarų sterlingų nuostolį (31,78 mln. eurų), o klubo nuostoliai nuo metų pradžios jau pasiekė 44 mln. svarų sterlingų (51,79 mln. eurų). „Man United“ išleidžia rekordines sumas žaidėjų algoms. Išlaidos šioje grafoje neseniai išaugo dar 20 proc.

Nepaisant prastų finansinių rodiklių, „Man United“ vis tiek nusprendė išmokėti dividendus akcininkams, kurių didžioji dalis atiteks prieštaringai vertinamiems broliams Glazeriams. Pranešama, kad birželio 24 d. klubas iš viso išmokės 11 mln. svarų sterlingų (12,95 mln. eurų) dividendų.

Despite losses of £27m for the quarter and £44m for the year to date, wages up 20% and an annualised rate of £400m,net debt up over £50m, Manchester United will be paying an £11m dividend to shareholders (mainly the Glazers) on 24 June #MUFC pic.twitter.com/4iT74angBT

