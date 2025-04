DeMaras DeRozanas įsivėlė į muštynes restorane

Panašu, kad tokie klubo rezultatai slegia DeMarą DeRozaną. Krepšininkas įsivėlė į muštynes viename iš suši restoranų.

Pasak padavėjos, konfliktas prasidėjo, kai „Kings“ atstovas išmušė telefoną restorane buvusiam asmeniui. Šis jam mosavo telefonu su įjungta šviesa šalia veido.

Tuomet prasidėjo muštynės, o pastarajam vėliau prireikė ir medikų pagalbos.

