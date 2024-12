Dėl užrašo apie Rusiją iš pasaulio čempionato pašalintai lietuvei – palaikymas iš Ukrainos: „Tai ne tik protestas“

„Gerbiama Kornelija Dūdaitė! Ukraina jus palaiko. Jūsų poelgis – tai ne tik protestas prieš Rusijos ir Baltarusijos sportininkų priėmimą. Jūsų poelgis reiškia teisingumo, orumo ir tiesos siekį. Už tai petys į petį kovoja Ukrainos ir Lietuvos žmonės“, – savo socialinių tinklų paskyroje rašė A. Sybiha.

Dear Kornelija Dūdaitė! Ukraine supports you. Your act is not only a protest against the admission of Russian and Belarusian athletes. Your act represents the pursuit of justice, dignity, and truth. This is what the Ukrainian and Lithuanian people are fighting for side by side. https://t.co/i03Yiw38Al