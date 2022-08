„Deimantinės lygos“ varžybose – Livetos Jasiūnaitės bronza!

Prestižinėse varžybose pasirodė ir geriausia Lietuvos ieties metikė Liveta Jasiūnaitė. Ji jau pirmu bandymu užfiksavo 61,79 metro rezultatą (61,79 - 60,40 - 57,64 - X - 58,57 - X) ir užėmė aukštą – trečią – vietą. L.Jasiūnaitė beveik visas varžybas buvo antra, o po pirmo bandymo lydere tapo geriausia visų laikų ieties metikė čekė Barbora Špotakova (62,29). 41-erių veteranė vėliau leido sau neatlikti trijų metimų, nes varžovės rezultatų negerino.

Penktas čekės bandymas nebuvo įskaitytas, bet ji ir toliau laikėsi pirma, o lietuvė – antra. Šeštąjį bandymą be B.Špotakovos ir L.Jasiūnaitės dar gavo trečia buvusi „Deimantinės lygos“ sezono lyderė japonė Haruka Kitaguchi. B.Špotakova paskutiniu bandymu pasiekė neblogą rezultatą (61,78), o L.Jasiūnaitės metimas buvo neįskaitytas. Tada joms reikėjo sulaukti paskutinio H.Kitaguchi metimo, o jis situaciją apvertė aukštyn kojomis.

H.Kitaguchi paskutiniu mėginimu ietį numetė net 65,10 m. Taip japonė laimėjo antrą įskaitinį „Deimantinės lygos“ etapą iš eilės ir nustūmė B.Špotakovą į antrą vietą, o L.Jasiūnaitę – į trečią.

65.10!



Haruka #Kitaguchi snatches victory from the jaws of defeat in the Final 3, stealing her way into top spot with the very last throw of the competition.#DiamondLeague#SilesiaDL 🇵🇱

