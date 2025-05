Deimantinės lygos disko metimo etape Dohoje triumfavo M. Denny, D. Stahlis ir K. Čehas pagerino sezono rekordus

Įtikinamą pergalę pasiekė australas Matthew Denny. Jis dar pirmu mėginimu (67,33 metro) išsiveržė į priekį, o pergalę įtvirtino galingu paskutiniu metimu – 68,97 m. Nugalėtojui atitek 10 tūkst. JAV dolerių bei 8 įskaitiniai „Deimantinės lygos“ taškai, kurie bus svarbūs siekiant vietos finaliniame sezono etpae.

Matthew Denny 🇦🇺 landed a last round effort of 68.97m to win the men's Discus Throw at the Doha Diamond League!



He beat Daniel Stahl 🇸🇪 whose best effort of 67.06m got him 2nd place, despite 4 fouls.



Kristjan Ceh 🇸🇮 finished 3rd with 66.92m. pic.twitter.com/zJK5xvwdA3

