„Deimantinėje lygoje“ – didžiausia Richardson pergalė po marihuanos vartojimo skandalo

Prestižinę moterų 100 m bėgimo rungtį laimėjo amerikietė Sha‘Carri Richardson. Ji finišavo per 10.76 sek. ir aplenkė jamaikietę Sherricką Jackson (10.85) bei britę Diną Asher-Smith (10.98).

Sh.Richardson pasiekė geriausią sezono rezultatą pasaulyje ir pagerino varžybų rekordą, kuris nuo 2016 m. priklausė neseniai netikėtai mirusiai amerikietei Tori Bowie (10.80).

Sha'Carri Richardson, Shelly-Ann Fraser-Pryce and Noah Lyles lead the tributes to 'Queen' and 'great competitor' Tori Bowie following her tragic death at 32

Sh.Richardson tai buvo didžiausia pergalė per pastaruosius porą metų. 2021 m. ji negalėjo bėgti olimpiadoje, nes įkliuvo dar marihuanos vartojimo, o pernai prastai pasirodė atrankoje ir nepateko į pasaulio čempionatą.

Vyrų 3000 m bėgime 8-ą rezultatą rungties istorijoje pasiekė etiopas Lamecha Girma. Jis distanciją nubėgo per 7 min. 26.18 sek., pasiekdamas geriausią sezono rezultatą pasaulyje bei pagerindamas varžybų rekordą. Už L.Girmos finišavo du tautiečiai – Selemonas Barega (7:27.16) bei Berihu Aregawi (7:27.61).

Įdomi situacija susiklostė vyrų trišuolyje. Ten nugalėjo Portugalijos atstovas Pedro Pichardo (17,91 m), tačiau geriausią sezono rezultatą pasaulyje pasiekė antrą vietą užėmęs Huguesas Fabrice‘as Zango (17,81) iš Burkina Faso. Taip nutiko todėl, kad P.Pichardo geriausią bandymą atliko pučiant 2,1 m/s vėjui. Taip buvo nežymiai viršytas leidžiamas vėjo greitis (2 m/s).

Geriausius sezono rezultatus pasaulyje pasiekė ir amerikietė Katie Moon (šuoliai su kartimi, 4,81 m), Winfred Mutile Yavi iš Bahreino (3000 m bėgimas, 9:04.38 min.), indas Neerajas Chopra (ieties metimas, 88,67 m) ir Faith Kipyegon iš Kenijos (1500 m bėgimas, 3:58.57).

Pergalės nepavyko iškovoti vietinei žvaigždei Mutazui Essai Barshimui . Jis šuoliuose į aukštį su 2,24 m rezultatu liko trečias. Nugalėjo JuVaughnas Harrisonas (2,32) iš JAV.

Antrasis „Deimantinės lygos“ etapas numatytas gegužės 28 d. Rabate (Marokas).