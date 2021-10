Davidas Beckhamas susižers įspūdingą sumą pinigų – taps svarbaus įvykio veidu

Britų dienraštis „The Sun“ skelbia, kad buvęs futbolininkas ne tik reklamuos artėjantį 2022 m. Pasaulio futbolo čempionatą, bet ir užims vadinamas tautos ambasadoriaus pareigas bei taps šalies sporto, turizmo ir kultūros veidu.

„The Sun“ duomenimis, D. Beckhamas šį mėnesį savaitei skrido vizitui į Dohą, kur su atsakingais asmenimis aptarė būsimojo kontrakto detales.

