Darius Labanauskas Vokietijoje po dviejų trilerio vertų dvikovų liko be pergalių

22-ojo turnyro starte lietuvis 5:6 nusileido anglui Stephenui Burtonui (PDC-61). D. Labanauskas 11-ajame lege galėjo išplėšti pergalę, bet „neuždarė“ 83 taškų. Lietuvis trimis strėlytėmis vidutiniškai rinko po 93,35 taško, o varžovas – po 97,11 tšk.

23-iajame turnyre D. Labanauskas taip pat po dramatiškos kovos 5:6 pralaimėjo Michaelui Flynnui (PDC-188). Šį kartą lietuvis paskutiniame lege realios progos išplėšti pergalę neturėjo, mat airis legą laimėjo atlikęs vos 11 metimų. D. Labanausko taškų vidurkis siekė 91,32, o M. Flynno – 92,89.

WHAT A DECIDER!



Michael Flynn, after going seven into the perfect leg, pins a brilliant 11-dart leg to beat Darius Labanauskas 6-5 in a last-leg decider to advance to round two of #PC23



📺 https://t.co/YyBPPwoMK8 #PC23 pic.twitter.com/MpPxFqJ5LO