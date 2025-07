Darius Labanauskas du turnyrus Lesteryje baigė be pergalių

20-ajame turnyre Darius Labanauskas (PDC-97) 5:6 pralaimėjo prieš anglą Ricky Evansą (PDC-44). Lietuvis pirmavo 5:3, bet įtvirtinti pergalės nepajėgė. Tiesa, reikia pažymėti, kad 10-ame lege progos „užsidaryti“ lietuvis neturėjo, o 9-ame ir 11-ame lege tos galimybės buvo itin menkos.

PDC PLAYERS CHAMPIONSHIP 20

ROUND ONE



RICKY EVANS6️⃣-5️⃣Darius Labanauskas



Comeback complete for Ricky!



Rapid was 5-3 down after an early 147 finish, but an 11-darter forced a last leg, where he pinned tops to end with a 95.32 average to book a second round tie with Haupai Puha. pic.twitter.com/6WMfPJX5bn