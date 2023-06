Dar vienas prancūzas Eurolygą iškeitė į rusiškus pinigus

33 metų 206 cm ūgio prancūzas pasirašė vienerių metų sutartį su Maskvos CSKA klubu. Jo tautiečiai Louisas Labeyrie ir Thomasas Heurtelis kitą sezoną irgi žais Rusijoje.

⚡️ Amath M'Baye became a player of CSKA



🔴🔵 Forward Amath M'Baye (33 years old, 206 cm) joined our team. The contract with the French basketball player was signed until the summer of 2024.



