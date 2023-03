Dar vieną trigubą dublį įsirašęs Sabonis pagerino asmeninį ir visų laikų „Kings“ organizacijos rekordą

Praėjusią naktį mače su geriausia NBA sezono komanda Milvokio „Bucks“ lietuvis pelnė 23 taškus, atkovojo 17 kamuolių ir atliko 15 rezultatyvių perdavimų.

Tai buvo dešimtasis lietuvio trigubas dublis šiame NBA reguliariajame sezone. Tai – asmeninis D. Sabonio rekordas.

Dabar pagal šį didmeistrišką rodiklį jis visų laikų „Kings“ istorijoje pakilo į trečiąją vietą ir nusileidžia tik Oscarui Robertsonui Normui Van Lierui.

All-NBA levels right now 👑 https://t.co/UAFgS5f3QC

D. Sabonis praėjusią naktį pagerino ir dar vieną rekordą – tapo daugiausiai dvigubų dublių per vieną sezoną atlikusiu krepšininku „Kings“ franšizės istorijoje.

Akistatoje su Milvokio „Bucks“ D. Sabonis pasiekė jau 54-ąjį dvigubą dublį šiame sezone.

„Kings“ (40/27) Vakarų konferencijoje užima 3 vietą.

𝘿𝙤𝙪𝙗𝙡𝙚-𝘿𝙤𝙪𝙗𝙡𝙚 𝘿𝙤𝙢𝙖𝙨 👑

@dsabonis11 sets a new Sacramento-era record for double-doubles (54) in a single season 🔥 pic.twitter.com/5HdfK9wmvZ