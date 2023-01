Organizatoriai viešai klausia – tai Lietuvos, ar Kolumbijos vėliava.

Įdomu tai, kad būtent šiandien, sausio 1-ąją, Lietuvoje minima Vėliavos diena.

Dakare dalyvauja 7 komandos iš Lietuvos.

Dakaro ralis Saudo Arabijoje finišuos sausio 15 d.

The flag debate is back! Where are our biggest fans from? Lithuania 🇱🇹 or Colombia 🇨🇴? Take a guess 🤔👇 #Dakar2023 pic.twitter.com/FB2ByHMH5d