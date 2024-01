Dakaro finišas: Benediktas Vanagas pasiekė rekordinę poziciją, Rokas Baciušką lips ant podiumo

Lenktynininkai turės pasiekti šešis tarpinius finišus. Pasak organizatorių, šiame greičio ruože nebus didelių sunkumų, tačiau klaidos kaina labai didelė. Trasą sudarys 3 proc. žvyrkelio, net 71 proc. smėlio ir 26 proc. akmenų.

Prieš lemiamą greičio ruožą netrūksta intrigų. Bene dižiausią iš jų, ar pavyks Benediktui Vanagui pasiekti istorinį rezultatą ir išsilaikyti dešimtuke.

B. Vanagas prieš lemiamą greičio ruožą bendroje įskaitoje užima 8-ą poziciją ir turi tik 5 min. 6 sek. pranašumą prieš greitą brazilą Lucasą Moraesą bei 7 min. 41 sek. prieš taip pat greitą prancūzą Mathieu Serradori, tuo tarpu iki septintoje vietoje esančio afrikiečio Ginielio De Villierso lietuviui trūksta 10 min. 27 sek.

O Rokas Baciuška kol kas yra ant podiumo bei rikiuojasi trečias. Jis „Challenger“ klasėje tik 3 min. 40 sek. lenkia čilietį Francisco Lopezą Contardo.

11.58 val. V. Žala socialiniuose tinkluose pasidalino emocijomis po galingai užbaigto ralio:

11.50 val. R. Baciuška jau finiše! Jis visą 174 km trasą įveikė stabiliu tempu, šiandien buvo greičiausių penketuke, o bendroje įskaitoje išlaikė trečią poziciją!

R. Baciuška antrus metus iš eilės lips ant podiumo. Praėjusiais metais jis T4 motobagių (dabar – SSV) klasėje užėmė 2-ą vietą.

11.14 val. Oficialu: V. Žala šiandien trečias! Tai geriausias Lietuvos rezultatas „Ultimate“ klasėje šių metų Dakare.

11.08 val. B. Vanagas pasiekė finišą! Nuo lyderio jis atsiliko per 6 min. ir 52 sek. ir preliminariai užėmė 9-ąją vietą ir tikrai bus TOP-15. Tai reiškia, kad bendroje įskaitoje jo tikrai neaplenks nei M. Serradori, nei L. Moraesas, o B. Vanagas iškovojo aukščiausią vietą Dakaro istorijoje tarp Lietuvos automobilių klasės dalyvių!

10.59 val. C .Sainzas jau finiše ir oficialiai jis tapo 2024 m. Dakaro „Ultimate“ klasės nugalėtoju! Praėjusiais metais C. Sainzas pasitraukė po dešimtojo greičio ruožo, o paskutinį kartą Dakare triumfavo 2020 m.

10.54 val. V. Žala jau finiše. Skriejęs šiandien ekipažas turėtų būti penketuke.

O B.Vanagas po 130 km nuo lyderio S.Loebo atsiliko 5 min. 42 sek.

10.44 val. B.Vanagas po 108 km rikiuojasi dešimtuke: jis 4 min. 46 sek. atsilieka nuo šio taško lyderio S.Loebo. V.Žala šiame taške nuo S.Loebo atsiliko 3 min. 35 sek.

A. Kanopkinas jau finiše. Po gedimo šįryt visgi startavęs lietuvis šiandien aplenkė net L. Kancių ir yra ketvirtas, bet bendroje įskaitoje tai nieko nekeičia.

Trasoje jau ir Gelažninkų ekipažas.

10.33 val. V.Žala artėja prie finišo! Jis jau įveikė 147 km ir tik 19 sek. atsilieka nuo G.De Meviuso.

10.21 val. Laisvydas Kancius 2024 Dakaro ralyje finišuoja ketvirtas! Tai aukščiausias Lietuvos sportininkų pasiekimas keturračių įskaitoje bei asmeninis Laisvydo Dakaro ralio karjeros rekordas! 2021 metais jis finišavo 7-as.

10.12 val. Po 70 km V.Žala nuo dabartinio lyderio R.Dumo atsilieka 52 sek., o B.Vanagas – 1 min. 29 sek. Jie vis dar dešimtuke greičiausių. Tikslios vietos paaiškės netrukus.

O keturračių klasėje bendroje įskaitoje antrą kartą karjeroje triumfavo M.Andujaras, kuris 7 min. 59 sek. aplenkė A.Giroudą.

L. Kancius jau irgi tarpiniame finiše, kur nuo lyderio atsilieka 25 min. 35 sek.

9.55 val. S.Loebas pirmuosius kilometrus įveikia labai greitai ir tik 2 sek. atsilieka nuo M.Ekstromo. V.Žala kol kas fiksuojamas septintas, o B. Vanagas aštuntas.

9.43 val. Po 33 km žymos B. Vanagas kol kas fiksuojamas septintojevietoje (nuo lyderio +1:24 min.).

Startavo jau ir R. Baciuška.

9.33 val. V.Žala po pirmų 33 km rikiuojasi 3-ias (nuo lyderio +00:01:22).

9.31 val. Startavo ir B. Vanagas. Jam reikia ramiai įveikti greičio ruožą ir istorinis dešimtukas tikrai bus.

8.58 val. L.Kancius įveikė 70 km ir turėtų būti ketvirtas. O trasoje jau ir V. Žala, kuris bendroje įskaitoje nebesivaržo, bet finišą turėtų pasiekti.

8.40 val. Motociklininkai jau finišavo. Galutinėje įskaitoje antrą kartą karjeroje triumfavo amerikietis Ricky Brabecas, kuris 10 min. 53 sek. aplenkė Botsvanos motociklininką Rossą Branchą ir 12 min. 25 sek. – prancūzą Adrieną Van Bevereną.

8.34 val. Po 33 km žymos L. Kancius nuo lyderio atsilieka daugmaž keturias minutes ir yra 4 pozicijoje.

8.14 val. A. Kanopkinas visgi startuoja! Po vakarykštės nesėkmės 11 greičio ruože, kai kūžo ratlankis, organizatoriai neužtruko pargabenti komandos techniką. Vyrukai spėjo pdaryti namų darbus ir tęsia kovą dė pasaulio čempionato įskaitos taškų.

7.56 val. L. Kancius jau trasoje. Jam tereikia ramiai įveikti trasą ir jis bendroje įskaitoje bus ketvirtas.

