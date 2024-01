Dakaro dvasia: britė 150 km tempė komandos draugo motociklą

J.Miroir dėl variklio gedimo sustojo trasoje ir paprašė komandos draugės pagalbos. Britė sutiko partempti prancūzą, nors iki finišo buvo likę net 150 km: 60 km greičio ruožo ir 90 km pervažiavimo.

„Mes esame komanda, todėl jam padėjau. Įveikėme 60 km greičio ruožo dviese su viena virve, o vėliau pervažiavimas asfaltu buvo lengvoji dalis“, – sakė J.Daniels.

Pagalbos prireikė net ir vienam iš Dakaro favoritų Sebastienui Loebui („Prodrive“). Teigiama, kad jam kilo problemų su degalais, todėl S.Loebą į bivaką partempė tautietis Mathieu Serradori.

„Partempėme į bivaką Sebastieną Loebą, kuris lenktyniauja su buvusiu mano šturmanu Fabienu Lurquinu. Kaip supratau, jie turėjo kažkokių problemų su degalais. Buvo smagu pargabenti Sebastieną į bivaką“, – sakė M.Serradori.

#Dakar2024: Tosha Schareina's recovery is going smoothly after his crash in Stage 1



📸 Tosha Schareina pic.twitter.com/NlR8nPfzwH — Justin Nguyen (@ZappaOMatic) January 15, 2024

Dave‘as Ingelsas Dakare gelbėjo apvirtusį Jaroslavo Valtro sunkvežimį, o problemų turėjęs Vaidotas Žala dykumoje sutiko Tiziano Interno, kuris sustojo dėl motociklo gedimo.

#Dakar2024: Dave Ingels helping out the overturned truck of Jaroslav Valtr



🎥 Dave Ingels pic.twitter.com/LoABfPru0m

Tuo tarpu dar pirmajame greičio ruože riešą susilaužęs ispanas Tosha Schareina („Honda“) atgauna jėgas ligoninėje ir džiaugiasi sėkmingu reabilitacijos procesu.