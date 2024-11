Dakare lietuvių bus mažiau – nestartuosianti Emilija Gelažninkienė atskleidė to priežastis

Ji 2024 m. Dakare startavo kartu su vyru Arūnu Gelažninku, kuris buvo jos šturmanas.

Bendroje įskaitoje jie savo klasėje užėmė 9-ąją vietą. E. Gelažninkienė tuomet tapo pirmąja lietuve moterimi šalies istorijoje prie vairo Dakaro varžybose.

„Atsakau bendrai dėl #DakarRally 2025. 2024 metai atrodė labai daug žadantys, dešimtys teigiamų susitikimų ir pažadų, o tuomet įvyko gyvenimas, kai kurie pažadai sugriuvo dėl finansinių įmonių situacijų (nekaltinu), o likusių neužteko DAKARO biudžetui surinkti. Tuomet prieš 2 savaites, pati sulaukiau kvietimo iš tarptautinės įmonės, kurie norėjo tapti pagrindiniu partneriu, tačiau tai padaryti gali tik po sausio“, – rašė ji.

„Ar labai liūdėjau? Tikrai taip, visi kas mane pažįsta, žino, kad Dakaras man reiškia labai, labai daug. Esu rami tik dėl vieno, padariau ką galėjau, Dakaras nesustoja ir 2026 metais važiuoja naujas traukinys, o visa #rentwaydakarteam komanda (kuriai esu be galo dėkinga ir myliu visus iki vieno) niekur nedingsta.

Jau tuoj startuosiu Dubai Baja varžybose, toliau daug treniruojuosi bagiu ir fiziškai, motyvacija niekur nedingus, Dakare 2025 būsiu su mūsų #agdakardubai komanda, kurios sudėtis papilnėjo, vakar finišavome su pirma #ladiescampdubai stovykla (papasakosiu), kuri buvo sukurta remiantis Dakaro principu, judam, nestojam.

Susimatysime Dakare, tai bus mano 6 kartas Saudi, kai pagalvoji – NOT BAD #MoterysGali Galėsite toliau sekti mane, turiu visai įdomų planą.

Winners never quit and quitters never win, taip ant mūsų komandos kojinių parašyta“, – socialiniame tinklė rašė E. Gelažninkienė.

