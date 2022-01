Dakare – įspūdingas Vaidoto Žalos sugrįžimas ir lenktynių lyderiu tapęs Laisvydas Kancius

Pirmieji prie starto linijos ankstų sekmadienio rytą stojo motociklai bei keturračiai. Iš 9 pozicijos keturračiu startavęs L. Kancius vis gerino savo pozicijas ir artėjant prie finišo netgi išsiveržė į pirmąją poziciją. Finišavęs lygiai apie 13 val. jis tapo pirmuoju lietuviu šalies istorijoje, kuriam pavyko laimėti greičio ruožą keturračių įskaitoje! L. Kancius rusą A. Maksimovą aplenkė 9 min. 39 sek., amerikietį P. Copetti – 10 min. 11 sek., o čilietį G. Enrico – 12 min.

Pirmajame etape iš lietuvių anksčiausiai finišavo Arūnas Gelažninkas. Preliminariai jis užėmė 18-ą vietą bendroje įskaitoje, nors po prologo buvo 44-as. Sekmadienį 313 km greičio ruožą jis įveikė per 4 val. 16 min. ir 3 sek.

Įspūdingai Dakare atsitiesė Vaidotas Žala. Nors lietuvis buvo užklimpęs apie 6 minutes kopoje, paskutiniame greičio ruože lėkė be klaidų ir aplenkė iki tol tarp lietuvių automobilių klasėje pirmavusį B. Vanagą.

Prieš automobilių klasės startą iš lietuvių aukščiausią vietą užėmęs Benediktas Vanagas kalbėjo apie Haile pliaupiantį lietų, kuris neramino prieš lenktynių startą. Nors vietiniai džiaugėsi retu lietumi, kaip paaiškėjo vėliau, lenktynininkams tai pridarė nemenkų problemų.

„Yra prognozių, kad gali lyti ir greičio ruožo metu. Iš vienos pusės – gali būti, kad smėlis bus geriau susigulėjęs, bet iš kitos – jeigu prasikasa ir susimaišo šlapias smėlis su sausu, tuomet gaunasi košė, o tada žiūrėsime, šiame dalyke neturiu patirties“, – mintimis dalinosi B.Vanagas.

B. Vanagas pirmas iš lietuvių automobilių klasėje pasiekė finišą. Nors ilgą laiką jis važiavo tarp dešimties greičiausių, tačiau paskutiniuose 130 km buvo pasiklydęs ir preliminariai pirmame greičio ruože užėmė 22-ą poziciją.

17:11 val. A. Juknevičius prarado beveik 3 valandas, tačiau pagaliau pasiekė 200 km ribą ir dabar užima 78-ą poziciją (+03:56:36). „Kreda“ komanda skelbia, kad automobilis buvo apgadintas po lietaus susidariusioje duobėje.

17:07 val. Sunkvežimių klasėje finišą pasiekė V. Paškevičius, kuris 333 km distanciją įveikė per 4 val. 59 min. 46 sek. ir nuo lyderio atsilikęs 1 val. 6 min. 32 sek. užėmė 15-ą vietą.

16:38 val. G. Petrus distanciją užbaigė stabiliai ir neklydo bei užėmė 35-ą vietą (+01:25:27).

16:32 val. R. Baciuška neklydo iki pat finišo ir nuo 200-ojo kilometro važiavęs 6-as, išlaikė šią poziciją iki pat finišo (+00:14:40).

16:10 val. Praktiškai visą greičio ruožą 4-as važiavęs ispanas Carlosas Sainzas sudėtingiausioje atkarpoje prarado dvi valandas ir nukritęs į 46-ą poziciją galiausiai finišavo 36-as (+02:06:55). Tarp lyderių važiavęs ispanas Nani Roma taip pat turėjo problemų ir užėmė 27-ą vietą (+01:17:45).

15:57 val. V. Žala su vėjeliu atskriejo į finišą! Jis be klaidų užbaigė paskutiniuosiuos 53 kilometrus ir finišavo 16-oje vietoje (+00:53:58)! V.Žala tarp Lietuvos automobilių ekipažų yra greičiausias ir B.Vanagą aplenkė 13 min. 6 sek. B.Vanagas dabar nukrito į 22-ą vietą. Už puikų rezultatą lietuvis dėkojo savo šturmanui Paulo Fiuzai, kurį pavadino navigacijos genijum.

15:53 val. G. Petrus taip pat įveikė sudėtingą atkarpą ir taip pat pagerino pozicijas! Iš 49-os vietos jis pakilo į 35-ą (+01:16:41). Jam liko paskutinieji 53 km.

15:51 val. R. Baciuška puikiai įveikia sudėtingiausią atkarpą ir toliau išlieka 6-oje pozicijoje (+00:11:36) motobagiu kategorijoje! Jam liko paskutinieji 53 km.

15:35 val. Pagal GPS, A. Juknevičius trasoje sustojęs jau daugiau nei 2 valandas.

15:17 val. V. Žala prieš paskutinį tarpinį finišą prarado labai mažai laiko ir po 280 km (šeštas tarpinis finišas) šoktelėjo net į 14-ą vietą (+00:44:48)! Jis šiame punkte buvo beveik 19 minučių greitesnis nei B.Vanagas.

15:08 val. Sunkvežimį vairuojantis V. Paškevičius po 240 km rikiuojasi 14-as (+00:32:08).

15:06 val. G. Petrus pasiekė penktą tarpinį finišą (240 km) ir šiek tiek pagerino poziciją bei iš 52 vietos pakilo į 46-ą (+00:56:01). Dabar jo laukia sudėtingiausia atkarpa.

14:56 val. R. Baciuška išlieka stabilus ir po 240 km (penktas tarpinis finišas) yra 6-as (+00:11:21).

14:39 val. A. Juknevičiaus komanda pranešė, kad lenktynininkas turi gedimų ir dabar yra sustojęs.

14:28 val. B. Vanagas pasiekė finišą. Preliminariai jis finišavo 17-as, tačiau vieta dar gali keistis. Nuo lyderio N. Al-Attiyah jis atsiliko 1 val. 7 min. 4 sek.

13:35 val. Finišą pasiekė „Classic“ kategorijoje važiuojantis Valdas Valiukevičius, kuris dėkojo mechanikui sutvarkius jo automobilį, kuris šiandien nebekaito.

13:54 val. Panašu, kad didžioji dalis automobilių susidūrė su problemomis ties 280 km atžyma, kur daug laiko prarado ir B. Vanagas. Paskutiniame tarpiniame finiše preliminariai jis yra iškritęs iš dešimtuko ir važiuoja 17-as. Iki šiol tik 10 min. 34 sek. lyderiui pralaiminėjęs B. Vanagas, dabar pralimi jau 1 val. 3 min. 26 sek. ir tikėtina, kad kris už 20-uko ribų. Katarietis Nasseras Al-Attiyah distanciją įveikė per 3 val. 19 min. 57 sek. ir kol kas nepalieka vilčių nei vienam varžovui. Artimiausias jo konkurentas prancūzas Sebastienas Loebas atsiliko 12 min. 7 sek.

13:31 val. V. Žala pasiekė ketvirtą tarpinį finišą ir šiek tiek pagerino savo poziciją bei pakilo į 31-ą vietą (+00:23:45). G. Petrus po trečiojo tarpinio finišo lieka 43-ias (+00:24:19), o A. Juknevičius – 48-as (+00:41:14). R.Baciuška įveikė 160 km ir žengia 6-as (+00:06:53).

13:16 val. Įspūdingas lietuvio finišas ir istorinis rezultatas Lietuvai! Įspūdingą tempą demonstravęs L. Kancius aplenkė visus varžovus ir finišavo pirmas!! Lietuvis 333 km distanciją įveikė per 4 val. 57 min. 2 sek.! Jis tapo pirmuoju lietuviu, kuriam pavyko laimėti greičio ruožą keturračių įskaitoje.

13:07 val. Pasirodė ir R.Baciuškos bei V.Paškevičiaus rezultatai! Antrame greičio R.Baciuška tarp motobagių yra 5-as (+00:05:11), o V.Paškevičius tarp sunkvežimių – 14-as (+00:09:19).

13:02 val. Pasirodė ir A. Juknevičiaus pirmieji rezultatai! Antrame tarpiniame finiše jis važiuoja 50-as (+00:30:51).

13:01 val. V. Žala jau įveikė 160 km ir praradęs dar beveik septynias minutes žengia 36-as (+00:20:01).

13:00 val. Finišą pasiekė automobilių klasės lyderis Nasseras Al-Attiyahas, kuris toliau išlieka pirmas. Katarietis 313 km distanciją įveikė per 3 val. 19 min. 57 sek.

12:53 val. G.Petrus užfiksavo pirmą laiką! Kaip ir daugelio, pirmojo tarpinio finišo laikas nepateikiamas, tačiau antrame jis – 42-as (+00:16:33). G. Petrus nuo V. Žalos atsilieka jau tik 2 min. 54 sek.

12:45 val. A. Gelažninkas pasidalino komentaru po pirmojo greičio ruožo:

12:43 val. Pasirodė ir kitų keturračių laikai. L. Kancius net 10 minučių lenkia prieš tai pirmavusius rusą A. Maksimovą (+00:10:08) ir čilietį G. Enrico (+00:10:12) bei amerikietį P. Copetti (+00:11:18).

12:35 val. Paskutiniame tarpiniame finiše, įveikus 290 km, L. Kancius kyla į pirmą vietą!!! Panašu, kad sudėtingiausia atkarpa, pridariusi problemų daugeliui motociklininkų, pridarė bėdų ir keturračių lyderiams, išskyrus L. Kanciui! Laukia neįtikėtinai intriguojantis finišas.

12:33 val. Finišą pasiekė pirmasis lietuvis! Juo tapo anksčiausiai startavęs A. Gelažninkas, kuris 333 km distanciją įveikė per 4 val. 16 min. 3 sek. ir preliminariai užėmė 18-ą vietą (+00:32:53). Visgi svarbiausia, kad A.Gelažninkas „vienišių“ klasėje aplenkė artimiausius konkurentus čeką Milaną Engelį (21 vieta, +00:34:31), prancūzą Benjaminą Melotą ir afrikietį Charaną Moore'ą ir yra pirmas.

12:25 val. Pagal GPS sekimo duomenis A. Juknevičius buvo sustojęs maždaug 15 minučių ir prarado nemažai laiko, o jį aplenkė ir G. Petrus.

12:21 val. Bėdų su smėliu turi V. Žala. Pasirodė vaizdo įrašas iš trasos, kuriame matosi bandymas ištraukti užklimpusį automobilį. Lenktyninkas jau prarado maždaug 6 minutes.

12:03 val. Praėjusio Dakaro laimėtoją S. Peterhanselį ištiko bėda. Jo automobilis sustojo dar prieš trečiąjį tarpinį finišą. Skelbiama, kad tiek pilotas, tiek šturmanas nėra sužeisti, bet automobilis yra apgadintas. Prieš tai jie važiavo antroje pozicijoje. Tuo tarpu B. Vanagas 200 km žymą kerta būdamas preliminariai 10-as.

