Dakare į ligoninę išgabentas olandų ekipažas, dėl traumos lenktynių netęs ir motociklininkas

„Coronel Dakar Team“ atstovaujantys sportininkai su „Century“ automobiliu pateko į avariją ir neišvengė sužeidimų. Tiek pilotas, tiek šturmanas sraigtasparniu buvo nugabenti į artimiausią ligoninę. Abu olandai skundėsi nugaros skausmais.

„Coronel Dakar Team“ teigimu, M.Kremeris su Th.De Boisu, nepaisant sužeidimų, laikosi neblogai, pokštauja ir tikisi kuo greičiau pasveikti.

M.Kremeriui tai tebuvo antras Dakaras. Pernai jam ralis baigėsi jau pirmajame etape, kai sudegė jo automobilis. Th.De Boisas patirties turi daug daugiau – yra įveikęs Dakarą motociklu, vėliau pradėjo dirbti šturmanu ir 2016 m. su kitu pilotu užbaigė Dakarą. Pernai Th.De Boisas po 7 metų pertraukos grįžo į Dakaro ralį.

Pranešama, jog ralis baigėsi ir „Husqvarna“ motociklu važiavusiam britui Davidui Mabbsui. Jis dar antrajame greičio ruože pateko į incidentą ir susilaužė net 4 kairiosios kojos pirštus. D.Mabbsas norėjo tęsti ralį, bet koja taip ištino, jog nebetilpo į batą.

