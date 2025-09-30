D.Alipijevičius taps Serbijos rinktinės strategu

76-erių strategas nutarė nepratęsti sutarties su federacija, tad dabar lieka bedarbiu, kadangi netreniruoja ir jokio klubo.
S.Pešičius serbus treniravo nuo 2021 metų ir Pasaulio taurėje iškovojo sidabrą, o olimpiadoje – bronzos medalius. Šiame Europos čempionate serbai krito aštuntfinalyje, kai nusileido suomiams.
Serbų žiniasklaida skelbia, kad nacionalinės komandos vairą perima Stambulo „Bešiktaš“ strategas Dušanas Alimpijevičius, kuris pasirašys sutartį iki 2028 metų.
