TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europa

D.Alipijevičius taps Serbijos rinktinės strategu

2025-09-30 16:01 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-30 16:01

Serbijos rinktinė turės naują vyriausiąjį trenerį, kadangi iš savo pareigų pasitraukė Svetislavas Pešičius.

D.Alimpijevičius tapo serbų strategu (BNS nuotr.)

Serbijos rinktinė turės naują vyriausiąjį trenerį, kadangi iš savo pareigų pasitraukė Svetislavas Pešičius.

0

76-erių strategas nutarė nepratęsti sutarties su federacija, tad dabar lieka bedarbiu, kadangi netreniruoja ir jokio klubo.

S.Pešičius serbus treniravo nuo 2021 metų ir Pasaulio taurėje iškovojo sidabrą, o olimpiadoje – bronzos medalius. Šiame Europos čempionate serbai krito aštuntfinalyje, kai nusileido suomiams.

Serbų žiniasklaida skelbia, kad nacionalinės komandos vairą perima Stambulo „Bešiktaš“ strategas Dušanas Alimpijevičius, kuris pasirašys sutartį iki 2028 metų.

