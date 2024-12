„Crvena Zvezda“ ketvirtajame kėlinyje subyrėjo Stambule

Pastarieji skaičiuoja trečią pergalę per pastaruosius keturis susitikimus turnyre.

R.Giedraitis aikštėje praleido tik 7 minutes, pelnė 3 taškus (1/2 dvit., 0/1 trit., 1/2 baud.), atkovojo ir perėmė po kamuolį, atliko rezultatyvų perdavimą, išprovokavo pražangą, kartą prasižengė ir surinko 3 naudingumo balus.

Svečiai užtikrintai pradėjo susitikimą (10:2) ir jau pirmajame kėlinyje susikrovė dviženklį pranašumą (25:14).

Visgi, aikštės šeimininkai atsitiesė ir dar iki didžiosios pertraukos praktiškai panaikino deficitą (35:34).

Antroje susitikimo dalyje turkai perėmė iniciatyvą ir galiausiai persvėrė rezultatą (49:50).

Pastarieji ketvirtajame kėlinyje sudavė lemiamą smūgį. Aikštės šeimininkai ketvirtį atidarė pelnydami net 16 taškų iš eilės ir nurūkdami dviženkliu skirtumu (57:72).

REKLAMA

REKLAMA

Po tokio šoko svečiai iš Belgrado jau nesurado būdų pakilti ir pralaimėjo – 67:89.

Serbijos ekipa šiame mače suklydo net 21 kartą ir pataikė tik 50 proc. baudų metimų (8/16).

„Crvena Zvezda“: Filipas Petruševas 15 (5/9 dvit., 1/2 trit., 2/6 baud., 3 per. kam.), Codi Milleris-McIntyre‘as 10 (2/7 dvit.), Luka Mitrovičius ir Ognjenas Dobričius (3 per. kam.) po 8, Yago Dos Santosas 7, Nikola Kaliničius 6 (5 kld.).

REKLAMA

„Anadolu Efes“: Elijah Bryantas (3/4 trit., 7 atk. kam., 3 per. kam.) ir Danas Oturu (7/8 dvit.) po 17, Ercanas Osmani 13 (6/6 baud.), Rolandas Šmitas 12 (3/4 trit.), Rodrigue‘as Beaubois 11 (3 per. kam.), Dariusas Thompsonas 8, Shane‘as Larkinas 4 (12 rez. perd., 4 per. kam., 5 kld.).