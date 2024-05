Cristiano Ronaldo tapo Saudo Arabijos rekordininku ir unikalaus pasiekimo autoriumi

Du pelnyti įvarčiai leido C. Ronaldo pagerinti lygos rekordą. Jis sezoną baigė su 35 smūgiais – daugiausiai per visą lygos istoriją. Jis pagerino tam pačiam „Al Nassr“ klubui 2018-2019 metais atstovavusio Abderazako Hamdallah pasiekimą, kai šis pelnė 34 įvarčius.

Negana to, C. Ronaldo tapo pirmuoju futbolininku, laimėjusiu keturių skirtingų čempionatų rezultatyviausio žaidėjo titulą. Jis per savo karjerą triskart laimėjo „La Liga“ geriausio snaiperio titulą, o po kartą – „Premier“ lygos ir „Serie A“.

Sezoną „Al Nassr“ baigė antroje vietoje į priekį praleidęs nė karto nepralaimėjusią „Al Hilal“ komandą.

