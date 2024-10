Cristiano Ronaldo sustabdė apsaugą: leido į aikštę įbėgusiam jaunuoliui pasidaryti asmenukę

Pats C.Ronaldo įmušė įvartį, o Portugalija šventė pergalę rezultatu 3:1.

C.Ronaldo pasižymėjo praėjus 11 minučių po Bernardo Silvos pelnyto pirmojo įvarčio, kuris išvedė Portugaliją į priekį. Nors Piotras Zielinskis vėliau suteikė lenkams vilties atkurti lygybę, Jano Bednareko įvartis į savo vartus užtikrino Portugalijos pergalę.

Per Portugalijos rinktinės rungtynes tapo įprasta matyti sirgalius, skubančius į aikštę pasidaryti nuotrauką su C.Ronaldo. Portugalijos rinktinės treneris Roberto Martinezas dar prieš EURO 2024 čempionatą praėjusią vasarą išreiškė susirūpinimą dėl saugumo stadione, o per Portugalijos 3:0 pergalę prieš Turkiją penki skirtingi žiūrovai sugebėjo patekti į aikštę.

„Mes visi mėgstame gerbėjus, kurie pripažįsta dideles žvaigždes ir gyvenimo ikonas“, – tuo metu sakė R.Martinezas. „Visi su tuo sutinkame. Tačiau yra labai pavojinga situacija, jei tie ketinimai būna neteisingi – žaidėjai tampa pažeidžiami, todėl turime būti atsargūs. Manau, kad tai neturėtų vykti futbolo aikštėje“.

Vis dėlto, C.Ronaldo kartais nusileidžia tiems, kurie siekia prisiminimų ir būtent taip jis pasielgė per rungtynes su Lenkija.

Jaunas gerbėjas pribėgo prie C.Ronaldo, kai jis perdavė kapitono raištį B.Silvai, netrukus prieš būdamas pakeistas. Buvo matyti, kaip C.Ronaldo ženklais rodo apsaugos darbuotojams, kad šie paliktų jaunuolį ramybėje ir leistų pasidaryti asmenukę, prieš jį palydint iš aikštės.

