Cristiano Ronaldo rekordą pakartojęs Kylianas Mbappe: „Svarbiausia yra titulai“

Po dviejų įvarčių rungtynėse prieš „Leganes“, Prancūzijos žvaigždė dabar turi 33 įvarčius visuose turnyruose šį sezoną, lygiai tiek pat, kiek C. Ronaldo pelnė 2009–2010 metų sezone.

„Labai džiaugiuosi galėdamas išlyginti Cristiano Ronaldo rekordą, – sakė K. Mbappe po rungtynių. – Visi žinome, ką jis reiškia mums visiems. Jis man daug pataria, bet svarbiausia yra laimėti trofėjus su „Real“ komanda.“

Rungtynės prieš „Leganes“ buvo nelengvos Madrido komandai. K. Mbappe pelnė pirmąjį įvartį „Panenka“ stiliaus baudiniu, tačiau varžovai greitai atsakė Diego Garcia įvarčiu. Dani Raba dar prieš pertrauką išvedė „Leganes“ į priekį, tačiau antrajame kėlinyje Jude`as Bellinghamas išlygino rezultatą, o K. Mbappe užtikrino pergalę puikiai atliktu baudos smūgiu.

C. Ronaldo pasiekė 33 įvarčius per 35 rungtynes, o K. Mbappe prireikė 45 rungtynių tam pačiam rezultatui pasiekti. Nepaisant to, šis pasiekimas yra reikšmingas, ypač turint omenyje lėtą jo startą „La Liga“ pirmenybėse po perėjimo iš PSG praėjusią vasarą.

K. Mbappe gali tapti apskritai geriausiu debiutantu „Real“ istorijoje. Jam liko vos keturi įvarčiai iki Ivano Zamorano rekordo (37 įvarčiai debiutiniame sezone).