Cristiano Ronaldo Portugalijos futbolo federacija skyrė diskvalifikaciją ir piniginę baudą

Puolėjui skirta 30 dienų diskvalifikacija nuo žaidimo nacionalinėje rinktinėje ir 255 eurų bauda. Bausmė skirta po to, kai puolėjas per rugsėjo pabaigos rinktinių pertrauką savavališkai paliko Portugalijos rinktinės stovyklą Danijoje.
Konfliktas kilo po rungtynių su Norvegija, kurias Portugalija laimėjo 2:1. C. Ronaldo liko ant atsarginių suolo ir į aikštę taip ir neišbėgo, nors, pasak futbolininko, treneris Jorge Jesusas buvo pažadėjęs suteikti jam galimybę žaisti. Puolėjas taip pat teigė, kad treneris neįvykdė pažado viešai paaiškinti tokio sprendimo priežastis.
Rugsėjo 30 dieną C. Ronaldo paliko rinktinės stovyklą Kopenhagoje, kur Portugalija ruošėsi rungtynėms su Danija. Šis sprendimas sukėlė didelį atgarsį, o Portugalijos futbolo federacija pradėjo drausminį tyrimą. Pagal federacijos taisykles už savavališką rinktinės stovyklos palikimą futbolininkui galėjo grėsti nuo vieno iki šešių mėnesių diskvalifikacija.
Vėliau C. Ronaldo viešai atsiprašė komandos draugų ir sirgalių, pripažino, kad jo elgesys turėjo turėti pasekmių ir pareiškė esantis pasirengęs priimti bausmę. Nepaisant konflikto, puolėjas neatmetė galimybės ateityje grįžti į rinktinę.
Skirta 30 dienų diskvalifikacija gali nesutrukdyti C. Ronaldo dalyvauti lapkričio mėnesio rinktinės rungtynėse. Vis dėlto jo sugrįžimas priklausys ne tik nuo bausmės termino, bet ir nuo to, ar futbolininkas bei J. Jesusas sugebės išspręsti kilusį konfliktą. Portugalijos futbolo federacijos prezidentas Pedro Proenca yra išreiškęs norą kuo greičiau susigrąžinti rinktinės kapitoną.
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