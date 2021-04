„Cloud 9“ esporto organizacijos reforma: CS:GO žaidėjai perkelti į „Valorant“ sudėtį

Prie „Cloud 9 Blue“ komandos prisijungė Ricky’is „floppy“ Kemery ir Erickas „Xeppaa“ Bachas.

Šie žaidėjai kelias savaites turėjo sėdėti ant „atsarginių suolelio“, kai organizacija nusprendė nutraukti vos septynis mėnesius egzistavusį ir daugiau nei dviejų milijonų dolerių pareikalavusį CS:GO žaidimo projektą.

This one's no imposter ඞ We're excited to announce that @floppyCSGO has joined #C9BLUE ! pic.twitter.com/KwMH6X52Gr

Gandai, jog „floppy“ ir „Xeppaa“ gali prisijungti prie „Cloud 9“ „Valorant“ sudėties, sklando nuo praeitos savaitės. Iš pradžių pasirodė pranešimai, jog pirmasis pakeis Skylerį „Relyks“ Waversą, o „Xeppa“ taip pat demonstravo aukštą lygį atrankoje.

„Gaila, kad taip ir neatskleidžiau visų savo galimybių CS:GO žaidime. Laikas pažaisti „Valorant“ su ponu Nathanu „leaf“ Orfu”, – „Twitter“ tinkle rašė „Xeppaa“

Sucks to think I never reached my peak in CS. Time for some Valorant with mister @leaf_cs #C9BLUE https://t.co/QjMwjpBsBo