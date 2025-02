„Chiefs“ komandą su superžvaigžde Mahomesu surakinę „Eagles“ – „Super bowl“ čempionai!

Šią viso pasaulio dėmesį prikausčiusią dramą tiesiogiai rodė TV6, rungtynių ir įspūdingo „Halftime show“ pasirodymo, kuriame koncertavo Kendrickas Lamaras, įrašą galite rasti GO3.

Superžvaigždės Patricko Mahomeso vedami „Chiefs“ futbolininkai bandė kurti istoriją Naujajame Orleane – jie galėjo tapti pirmąja komanda istorijoje, laimėjusia tris „Super bowl“ paeiliui, bet padaryti to neleido Filadelfijos ekipa.

Nugalėtojų komandos įžaidėjas (angl. quarterback) Jalenas Hurtsas buvo išgarsėjęs ne tik dėl savo talento, bet ir ekrano paveikslėlio telefone, kuriame jis pats eina Arizonos stadione, laimėjęs „Super bowl“ prieš dvejus metus. Tiesa, tada jis pralaimėjo. Tiems patiems „Chiefs“.

Būtent J. Hurtsas buvo pripažintas finalo MVP, numetęs 221, o nuskuodęs 72 jardus ir sukūręs tris įžeminimus (angl. touchdowns).

„Tai yra nuostabus žaidimas, – po finalo kalbėjo „Eagles“ treneris Nickas Sirianni. – Negali būti geriausias be kitų puikaus žaidimo. Visi sužaidėme puikiai – puolimas, gynyba. Mums tikrai nerūpėjo, ką kalbėjo žmonės. Viskas, ko norėjome patys, buvo pergalė.“

„Gynyba laimi čempionatus, – pridėjo vakaro žvaigždė J. Hurtsas. – Matėme, kaip jie šiandien žaidė. Matėme, kokią turėjome gynybą. Tai davė mums galimybę.“

„Eagles“ klubui tai buvo penktas NFL titulas istorijoje ir antras laimėtas „Super bowl“.

Rungtynėse apsilankė JAV prezidentas Donaldas Trumpas, tapdamas pirmuoju kadenciją einančiu prezidentu, dalyvavusiu „Super Bowl“ finale. Tarp daugybės įžymybių buvo ir Taylor Swift, palaikiusi savo vaikiną, Kanzaso „Chiefs“ puolėją Travisą Kelce‘ą.

„Sveikinimai „Eagles“, jie šiandien buvo geresni nuo pradžios iki pabaigos. Žinoma, klaidos mus pražudė – turiu prisiimti visą atsakomybę už jas. Tos ankstyvos klaidos suteikė jiems 14 taškų, o „Super Bowl“ finale labai sunku sugrįžti iš tokios situacijos. Aš tiesiog nežaidžiau pagal savo standartus ir turiu būti geresnis kitą kartą“, – sakė „Chiefs“ lyderis Patrickas Mahomesas.

