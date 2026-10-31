„Chelsea“ įveikė „Manchester United“, kurios nelaimėtų rungtynių serija išaugo iki devynerių મેચų

Šeštadienį Londone vietos „Chelsea“ 2:0 nugalėjo „United“ ir pratęsė jos nelaimėtų rungtynių seriją iki devynių.
Pirmajame kėlinyje „Chelsea“ kurti atakas nesisekė. Jų laimei, oponentai savo progų neišnaudojo ir į pertrauką komandos žengė esant lygiam rezultatui.
Po pertraukos „Chelsea“ pakeitė vaizdą aikštėje. Aukštu spaudimu perėmus kamuolį Morganas Rogersas ir be komandos draugų pagalbos įsiveržė į baudos aikštelę ir iš ten atliko technišką smūgį permetant kamuolį per vartininką.
Svečių viltys galutinai žlugo 64-ąją minutę. Lisandro Martinezo smūgis alkūne ne tik leido varžovams smūgiuoti nuo 11 m. žymos bet ir uždirbo jam raudoną kortelę.
Baudinį sėkmingai realizavo ir „Chelsea“ pranašumą įtvirtino Cole`as Palmeris.
Po pergalės „Chelsea“ (16 taškų) susigrąžino ketvirtąją poziciją. „Manchester United“ (7 taškai) išlieka 16 vietoje
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