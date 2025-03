Čempionų lygos rungtynėse J.Walkeris pelnė 54 taškus

REKLAMA

Šios dvikovos žvaigžde tapo svečių komandos gynėjas Jordanas Walkeris, kuris aikštėje praleido 42 minutes ir pelnė net 54 taškus (3/6 dvitaškiai, 9/13 tritaškiai, 21/22 baudų metimai), taip pagerindamas visų laikų Čempionų lygos rezultatyvumo rekordą.

Iki šiol aukščiausias rezultatas priklausė Sabenui Lee ir Keiferiui Sykesui – 43 taškai.

Be to, amerikietis prisidėjo prie komandos pergalės ir kitais būdais – atkovojo 7 kamuolius, atliko 7 rezultatyvius perdavimus, padarė 5 klaidas ir surinko 58 naudingumo balus (be gautų ir išprovokuotų pražangų).

25-erių 179 cm ūgio J.Walkeris šį sezoną debiutuoja Europoje – prieš tai jis rungtyniavo G lygoje ir Puerto Rike. Iki šių rungtynių Čempionų lygoje jis vidutiniškai pelnydavo po 18 taškų, o Graikijos pirmenybėse jo taškų vidurkis siekia 17,9.

Tuo tarpu „Wurzburg“ ekipoje rezultatyviausias buvo Mike'as Lewisas, praėjusį sezoną rungtyniavęs Jonavoje. Jis pelnė 22 taškus.