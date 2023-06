Čempionų lygos laimėtojas pasinėrė į daugiadienes išgertuves: internete plinta vaizdai iš laukinių vakarėlių

Viskas prasidėjo tik iškėlus Čempionų lygos trofėjų, kai nukeliavę į rūbinę „Manchester City“ ėmė siautulingai švęsti pergalę. Ilgai netrukus sportininkai pradėjo vartoti alkoholį ir garsiai dainuoti. Šampanas buvo laistomas į orą, kai žaidėjai šoko ir fotografavosi su trofėjumi bei vieni su kitais.

When I grow up I want to be just like Jack Grealish in the last 48 hours pic.twitter.com/l3OkzUBrKl — Lewis J (@LewyJ9) June 12, 2023

Netrukus internete paplito nuotrauka iš komandos šventės rūbinėje, kurioje pats 27-erių J. Grealishas ir Brandonas Ashtonas geria alų.

Vėliau šventė persikėlė į naktinį klubą, o sekmadienio rytą laukė skrydis atgal į Mančesterį. Vieni iš ilgiausiai šventusių futbolininkų buvo prieš tai minėtas komandos saugas J. Grealishas ir norvegas Erlingas Haalandas, kurie švęsti baigė apie 7 val. ryto ir keliavo beveik tiesiai į lėktuvą.

Sekmadienio vakarą Mančesteryje komandai buvo išnuomotas restoranas, kad žaidėjai galėtų pasimėgauti ekstravagantišku maistu. Tačiau panašu, kad žaidėjai buvo labiau ištroškę vakarėlių, o ne maisto, kadangi į vakarienę atvyko tik Kevinas De Bruyne'as, Ilkay'us Gundoganas ir Stefanas Ortega. Tuo tarpu kiti nusprendė pasiilsėti prieš kelionę į Ibisą ir vakarą praleido namuose.

Kiek vėliau sekmadienio vakarą J. Grealishas, Kyle'as Walkeris,Johnas Stonesas ir kiti išskrido į Ibisą dešimties valandų siautėjimui. Jų privatus lėktuvas vakarėlių saloje nusileido apie 23.59 val., o jie vos tik išlipę iš lėktuvo nukeliavo tiesiai į prabangų viešbutį „Ushuaia Beach“, kuriame buvo užsisakę visą aukštą.

Čempionais tapę futbolininkai greitai persirengė ir išėjo į naktinį klubą, kuriame linksminosi iki 6.30 val. Tačiau po tokio siautulingo šventimo ilsėtis laiko nebuvo, nes teko vykti atgal į Mančesterį, kur komanda dalyvavo šventiniame parade. Nors kiti žaidėjai viešbutį Ibisoje paliko būdami ne per blogiausios būklės, J. Grealishas atrodė kiek prasčiau.

Vakarėlio siela J. Grealishas išėjęs iš viešbučio dėvėjo gobtuvą ir akinius nuo saulės, kad nuslėptų, kaip atrodo, o oro uosto darbuotojai Anglijos futbolo žvaigždei pasiūlė invalido vežimėlį matydami, kad jis sunkiai atsistoja.

Jack Grealish had to be held up by Kyle Walker as he left their hotel in Ibiza on Monday morning, before being offered a wheelchair by staff at the airport.😂 pic.twitter.com/1chmyIE8cf — PurelyFootball ℗ (@PurelyFootball) June 12, 2023

Nepaisant blogų oro sąlygų Mančesteryje gerbėjai susirinko, kad pasveikintų savo herojus. Žaidėjai gatvėmis važiavo autobusu, laistė šampaną ir dainavo dainas. Žinoma, šio vakarėlio siela vėl tapo J. Grealishas, kuris nenustojo vartoti alkoholio ir bendravo su gerbėjais.

Jack Grealish is having the time of his life 🍾 pic.twitter.com/0MF8662ZWc — B/R Football (@brfootball) June 12, 2023

Jack Grealish adorou o que viu 😂pic.twitter.com/8KjayTAxga — Cabine Desportiva (@CabineSport) June 14, 2023

Galiausiai vakarėlis persikėlė į naktinį klubą, į kurį J. Grealishas ir E. Haalandas atvyko vilkėdami pižamas ir vėl siautė iki ryto.