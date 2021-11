Čempionų lygoje – rekordiniai „Real“ klubo įvarčiai, o Milane nugalėtojas nepaaiškėjo

„Real“ tapo pirmąja komanda Europos taurės/Čempionų lygos istorijoje, pelniusia 1000 įvarčių šiame turnyre.

Karimas Benzema 14-ąją minutę pasinaudojęs grubia varžovo klaida nukreipė kamuolį į vartus ir išvedė „Real“ ekipą į priekį 1:0.

✨ We are the FIRST team to score 1⃣0⃣0⃣0⃣ goals in the European Cup! ✨#RealFootball | #UCL pic.twitter.com/v6lzl8W3rg