Čempionų lyga visu gražumu: dešimtyje likę portugalai po pratęsimo išspyrė „Juventus“

Primename, kad Portugalijoje triumfavo „Porto“ rezultatu 1:2.

„Porto“ didžiąją rungtynių dalį buvo mažumoje – dar antrojo kėlinio pradžioje antrą geltoną kortelę užsidirbo puolėjas Mehdi Teremas.

Visgi portugalai sugebėjo įrašyti jau trečiąjį iš eilės fiasko Čempionų lygoje italams. Dideles ambicijas puoselėjantis klubas su Cristiano Ronaldo priešakyje krito prieš „ant popieriaus“ silpnesnę komandą.

Prieš tai „Juventus“ atkrintamosiose nesugebėjo įveikti Amsterdamo „Ajax“ ir Lyono „Olympique“.

19-ąją minutę pirmą kartą suspurdėjo vartų tinklas. „Juventus“ gynėjas Merihas Demiralas prasižengė savo baudos aikštelėje ir teisėjas Bjornas Kuipersas nedvejojo – skyrė 11 metrų baudinį.

Prie atžymos stojęs Sergio Oliveira nukreipė Wojčeką Szczesny į kitą pusę ir pasiuntė kamuolį į kairį apatinį kampą (0:1).

Priremti ant prarajos ribos „Juventus“ futbolininkai galėjo pirmajame kėlinyje galutinai palaidoti savo galimybes. Visgi vartininkas be didesnių problemų susitvarkė su pavojais.

Antrajame kėlinyje, kaip ir reikėjo tikėtis, „Porto“ užsidarė į gynybą. Tai buvo klaidingas ėjimas – 49-ąją minutę „Juventus“ įvarčių sąskaitą atidarė Federico Chiesa (1:1).

Puikaus perdavimo į baudos aikštelę sulaukęs Cristiano Ronaldo tiesiog paliko kamuolį italui, kuris puikiu smūgiu į dešinį viršutinį kampą nuginklavo Agustiną Marchesiną.

54-ąją minutę „Porto“ puolėjas Mehdi Taremi užsidirbo antrąją geltoną kortelę ir paliko savo ekipą sušaudymui. Ilgai laukti nereikėjo – 63-iąją minutę serijos rezultatą išlygino Federico Chiesa (2:1).

„Porto“ laikėsi įsikibę rezultato ir sugebėjo išplėšti pratęsimą. Tiesa, artėjant pagrindiniam laikui pabaigos įvartį iš nuošalės pelnė Alvaro Morata, o Juano Cuadrado įspūdingas bandymas trenkėsi į virpstą.

Pratęsime netrūko emocijų. Teisėjas Bjornas Kuipersas išdalino labai daug kortelių, abejonių kėlė labai daug sprendimų ir neretai įvykiai aikštėje virto tikromis peštynėmis.

Antrajame pratęsimo kėlinyje „Porto“ į ekstazę pasiuntė S. Oliveira. 115-ąją minutę fantastišku baudos smūgiu pažeme portugalas pelnė įvartį ir uždarė vienuolikos metrų baudinių klausimą (2:2).

Neužilgo 117-ąją minutę po kampinio galva pasižymėjo „Juventus“ saugas Adrianas Rabiotas (3:2).

Per likusį laiką „Juventus“ bandė pasiekti dar vieną įvartį, bet „Porto“ apsigynė ir triumfavo šioje serijoje.

