„Celtics“ pusfinalio serijoje išsiveržė į priekį

Jaysonas Tatumas nugalėtojams pelnė 27 taškus, Jaylenas Brownas pridėjo 23 ir Bostono komanda serijoje laimėjo antrą kartą iš eilės.

Pralaimėjusiems Joelas Embiidas surinko 30 taškų ir atkovojo 13 kamuolių. Prieš dvikovos pradžią specialioje ceremonijoje jam buvo įteiktas sezono MVP prizas.

Paskutiniame ketvirtyje „76ers“ žvaigždė krisdamas ant parketo užlipo ant „Celtics“ puolėjo Granto Williamso galvos. Pastarasis sužeidimų išvengė.

Bostono komanda antroje mačo pusėje nei karto neatsiliko.

Paskutiniame ketvirtyje „Celtics“ pranašumas nuo 13 taškų buvo sumažintas iki keturių taškų, bet svečiai prieš mačo pabaigą susigrąžino dviženklę persvarą.

Mačo metu „76ers“ lyderiui J. Embiidui buvo įteiktas ir naudingiausio šio sezono NBA žaidėjo titulas.

