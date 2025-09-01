Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Auto Moto > Formulė 1

Carlosas Sainzas po avarijos Nyderlanduose neslėpė pasipiktinimo – teisėjų sprendimas jį nustebino

2025-09-01 15:44 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-01 15:44

Nyderlanduose vykusiose „Formulės 1“ lenktynėse įvyko avarija tarp Carloso Sainzo („Williams“) ir Liamo Lawsono („Racing Bulls“). Taip jie abu sudaužė savo viltis patekti į taškų zoną.

Carlosas Sainzas | „Stop“ kadras

0

Ispanas po šio incidento varžovą išvadino pusgalviu. Visgi, teisėjai laikėsi kitos nuomonės ir pačiam C. Sainzui skyrė 10 baudos sek.

„Jis neįtikėtinai kvailas. O, Dieve... Visada tas pats vyrukas...“, – radijo ryšiu sakė C. Sainzas.

Net ir po gautos baudos ispanas nuomonės apie šį incidentą nepakeitė: „Aš įprastai stengiuosi kontroliuoti savo emocijas ir neprikalbėti negražių dalykų radijo ryšiu, bet šį kartą mane labai nervino du faktoriai. Visų pirma, dėl to incidento praradau 10 taškų – tai galėjo būti vienas geriausių mano savaitgalių šiemet, bet galiausiai likau tuščiomis. Visų antra, į incidentą su manimi įvėlė tas vyrukas, kuris ne kartą jau yra pasižymėjęs panašiais dalykais. Šitoje trasoje esu turėjęs daug kovų, daug kartų įtemptai lenktyniaudavome pirmame posūkyje – skirtumas tas, kad kiti lenktynininkai palieka tau užtektinai vietos tame posūkyje, o Liamas nusprendė pasielgti kitaip ir rizikavo viskuo. Esu labai piktas. Negana to, teisėjai dar man skyrė 10 baudos sekundžių. Aš šito sprendimo niekaip negaliu suprasti“.

L. Lawsonas pažymėjo, kad viską matė kitaip.

„Teisėjai sprendimą priėmė pagal taisykles. Carlosui gali atrodyti vienaip, bet taisyklėse viskas parašyta aiškiai. Pats esu buvęs kitoje barikadų pusėje ir žinau, koks tai yra jausmas. Apekse Carlosas tikrai nebuvo priekyje manęs, todėl ir gavo baudą. Gaila, kad tas epizodas mums abiem sugadino lenktynes“.

„Racing Bulls“ ekipa paskaičiavo, kad jei ne ta avarija, tai L. Lawsonas veikiausiai būtų finišavęs net 5-oje vietoje.

