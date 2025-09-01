Carlosas Sainzas po avarijos Nyderlanduose neslėpė pasipiktinimo – teisėjų sprendimas jį nustebino

Ispanas po šio incidento varžovą išvadino pusgalviu. Visgi, teisėjai laikėsi kitos nuomonės ir pačiam C. Sainzui skyrė 10 baudos sek.
Carlos leaves enough space on the inside for Lawson and that donkey just switches lanes like Sainz isn’t there.— rom (@dianacommare) August 31, 2025
Sorry FIA anyone dares to make a move that isn’t a drs pass because “iM in fRoNt oF tHe aPeX sO I cAn mOvE liKE a tWAt”pic.twitter.com/LXDpwslBOA
„Jis neįtikėtinai kvailas. O, Dieve... Visada tas pats vyrukas...“, – radijo ryšiu sakė C. Sainzas.
Carlos Sainz sums up everything I think about Liam Lawson
Carlos I love you xxx pic.twitter.com/4CcFsp7fryREKLAMA— 𝕜𝕚𝕣𝕤𝕥🪩 (@kirstx3) August 31, 2025
Net ir po gautos baudos ispanas nuomonės apie šį incidentą nepakeitė: „Aš įprastai stengiuosi kontroliuoti savo emocijas ir neprikalbėti negražių dalykų radijo ryšiu, bet šį kartą mane labai nervino du faktoriai. Visų pirma, dėl to incidento praradau 10 taškų – tai galėjo būti vienas geriausių mano savaitgalių šiemet, bet galiausiai likau tuščiomis. Visų antra, į incidentą su manimi įvėlė tas vyrukas, kuris ne kartą jau yra pasižymėjęs panašiais dalykais. Šitoje trasoje esu turėjęs daug kovų, daug kartų įtemptai lenktyniaudavome pirmame posūkyje – skirtumas tas, kad kiti lenktynininkai palieka tau užtektinai vietos tame posūkyje, o Liamas nusprendė pasielgti kitaip ir rizikavo viskuo. Esu labai piktas. Negana to, teisėjai dar man skyrė 10 baudos sekundžių. Aš šito sprendimo niekaip negaliu suprasti“.
L. Lawsonas pažymėjo, kad viską matė kitaip.
„Teisėjai sprendimą priėmė pagal taisykles. Carlosui gali atrodyti vienaip, bet taisyklėse viskas parašyta aiškiai. Pats esu buvęs kitoje barikadų pusėje ir žinau, koks tai yra jausmas. Apekse Carlosas tikrai nebuvo priekyje manęs, todėl ir gavo baudą. Gaila, kad tas epizodas mums abiem sugadino lenktynes“.
„Racing Bulls“ ekipa paskaičiavo, kad jei ne ta avarija, tai L. Lawsonas veikiausiai būtų finišavęs net 5-oje vietoje.
