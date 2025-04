Carlo Ancelotti ruošiasi palikti „Real“ ir tapti Brazilijos rinktinės vyriausiuoju treneriu

65-erių metų C. Ancelotti dar 2023 m. gruodį pratęsė sutartį su „Real“ iki 2026 m., tačiau šaltiniai iš treniruočių bazės „The Athletic“ nurodė, kad treneris jau informavo komandos narius apie savo ketinimą pasitraukti.

Tikimasi, kad C. Ancelotti užbaigs „La Liga“ sezoną ir prisijungs prie Brazilijos rinktinės birželį, o tai reiškia, kad jis nevadovaus „Real“ klubui šią vasarą vyksiančiame Pasaulio klubų čempionate. Klubo valdybai teks pasirinkti, kas vadovaus komandai turnyro metu – laikinai paskirtas treneris, kuriuo geriausiai vertinamas futbolo direktorius Santi Solari, ar naujas treneris, tarp kurių pagrindiniu kandidatu laikomas Xabi Alonso.

Artimiausiomis dienomis planuojamos papildomos derybos su „Real“ dėl C. Ancelotti išvykimo sąlygų.

C. Ancelotti sūnus ir asistentas Davide’as Ancelotti nusprendė pradėti savarankišką vyriausiojo trenerio karjerą ir prie tėvo Brazilijoje prisijungs tik tuo atveju, jei nesulauks patrauklaus pasiūlymo iš kitur.

„The Athletic“ dar balandžio 19-ą d. pranešė, kad C. Ancelotti ketina palikti „Real“, o jo pageidaujama ir labiausiai tikėtina stotelė – Brazilijos nacionalinė rinktinė. Brazilijos futbolo konfederacija (CBF) jau seniai domėjosi italų specialistu ir yra jį apibūdinusi kaip „prezidento Ednaldo Rodrigueso svajonę“.

Papildomi susitikimai suplanuoti kitai savaitei, o jei viskas vyks pagal planą, C. Ancelotti pasirašys sutartį.

„The Athletic“ taip pat pranešė, kad CBF pasiuntinys Diego Fernandesas lankėsi „Real“ Čempionų lygos ketvirtfinalio rungtynėse su Londono „Arsenal“ balandžio 16-ą d., turėdamas tikslą susitikti su C. Ancelotti, nors CBF šią informaciją paneigė.

Žinomas Brazilijos verslininkas D. Fernandesas taip pat dalyvavo „Copa del Rey“ finale „La Cartuja“ stadione ir vedė derybas, išlaikydamas būtiną pagarbą tiek „Real“, tiek C. Ancelotti.

Brazilijos rinktinė taip pat savo kandidatų sąraše turi „Al Hilal“ trenerį Jorge Jesusą bei nori paskirti naują vyriausiąjį trenerį iki kito rinktinių lango birželį.

„Real“ dabar pradės naujo trenerio paieškas. Derybos tarp X. Alonso atstovų ir Madrido klubo jau buvo vykusios šį sezoną, ir yra tikimybė, kad buvęs „Real“ žaidėjas vasarą perims komandos vairą.

C. Ancelotti visą sezoną sulaukė kritikos, nes „Real“ „La Liga“ pirmenybėse keturiais taškais atsilieka nuo „Barcelona“, o Čempionų lygos pusfinalyje pralaimėjo „Arsenal“ bendru rezultatu 1:5. Be to, šeštadienį „Copa del Rey“ finale po pratęsimo 2:3 pralaimėjo „Barcelonai“ ir nusileido Hanso Flicko treniruojamai komandai Ispanijos supertaurės finale.

Sausį C. Ancelotti teigė, kad jo „išvykimo data“ iš „Real“ „niekada nebus jo paties sprendimas“, ir užsiminė, kad kartu su klubo prezidentu Florentino Perezu planuoja likti iki 2029 m., kai baigsis šio prezidento kadencija.

Sezono metu C. Ancelotti nuolat buvo klausinėjamas apie savo ateitį ir pastarosiomis savaitėmis dažnai kartojo, kad sprendimas priklausys nuo klubo.

„Tai gali nutikti, jei klubas nuspręs keisti, – po antrojo Čempionų lygos pusfinalio sakė italas. – Visiškai jokių problemų: kai baigsiu darbą čia, galėsiu tik padėkoti klubui. Nesvarbu, ar mano sutartis pasibaigs, ar ne.“

Po pirmojo darbo etapo 2013–2015 m., C. Ancelotti grįžo į „Real“ 2021 m. birželį ir pakeitė Zinedine'ą Zidane'ą. Per du darbo etapus jis laimėjo du „La Liga“ titulus ir tris Čempionų lygos trofėjus.

Jis tapo pirmuoju ir kol kas vieninteliu treneriu, laimėjusiu Čempionų lygą penkis kartus, kai praėjusių metų finale jo komanda 2:0 įveikė Dortmundo „Borussia“.

Žaidėjų traumų banga taip pat apsunkino „Real“ pastangas apginti praėjusių metų „La Liga“ titulą, ypač gynyboje. Dešiniojo krašto gynėjas Dani Carvajalis ir vidurio gynėjas Ederis Militao abu patyrė sezono pabaigą nulėmusias priekinio kryžminio raiščio traumas.

„Real“ į aikštę grįš sekmadienį rungtynėse su Vigo „Celta“.